朝鮮承認美國多次嘗試聯絡　強調華府先結束敵對關係

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-18 08:01

朝鮮第一副外相崔善姬3月18日表示，美國曾經多次嘗試聯絡平壤政府，但她批評這些華府的把戲，強調美國需放下敵對政策才會有機會對話。

朝中社18日刊登崔善姬的講話，指美國自2月中開始透過多個渠道企圖與朝鮮接觸，包括在美韓舉行聯合軍事演習前透過第三國聯絡。她表示朝鮮已表明美國不取消敵視朝鮮的政策，就不會有任何接觸和對話的可能。

崔善姬重申，美朝雙方需要在平等的立場上對話，批評總統拜登（Joe Biden）上台後，華府繼續拋出朝鮮威脅論和完全無核化等內容，而且白宮和國務院等同時續稱重視制裁等措施。

圖為2017年12月6日，韓國和美國於朝鮮半島舉行「警戒王牌」聯合軍演。（Getty Images）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）17日分別從日本轉抵韓國訪問，其中布林肯與韓國外長鄭義溶會面時提到，朝鮮威權政府有系統並廣泛地虐待人民，並表示應堅決反對遏制基本權利和自由的行為。

奧斯汀會見韓國國防部長徐旭時認為，面對來自中國和朝鮮的空前挑戰，美韓同盟已變得比任何時期都更重要，並重申，美韓共同目標是實現朝鮮半島無核化以及建立永久和平機制。