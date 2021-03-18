烏克蘭國有化馬達西奇　希望美國賠償中國投資者損失

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-03-18 23:04

烏克蘭政府決定將中國企業收購的航空發動機製造商馬達西奇（Motor Sich）國有化後，烏克蘭專家3月17日提出一個新的奇異想法，希望美國賠償中國企業的損失。

2021年3月12日，中國外交部發言人趙立堅要求妥善解決這一問題，並要求烏克蘭維護中方企業和投資者合法權益。（Reuters）

烏克蘭專家本周萌生了一個新的奇異想法：從華盛頓那裏獲得36億美元的賠償金，以彌補由於基輔實際上等於沒收中國財產——馬達西奇公司而給烏克蘭可能受到金融制裁而遭受的損失。此想法並非憑空而來，而是源於烏克蘭國家安全與國防事務委員會（NSDC）於3月11日通過的決定，即把馬達西奇公司歸為國有。記者瓦列里・米哈伊洛夫在俄新社網站上發表的一篇文章就此進行了評述。

獲得美國賠償無疑是烏克蘭無法實現的夢想——不過是此前欲從西方獲得多達7000億美元投資的希望破滅的又一縮小版的複製。

美國人不喜歡中、烏這筆交易，並借烏克蘭安全局和其他烏克蘭國家機構之手開始阻止這筆交易，阻止投資者管理所購買的資產。去年年底中國投資者求助於國際仲裁，以彌補烏方造成的36億美元損失。

在談到中方投資者要求賠償36億美元進行訴訟的前景，烏克蘭－中國投資俱樂部董事會成員安德烈・皮里蓬克則表示，烏克蘭這麼做，代價太大。最終華盛頓很可能將不得不尋找賠償金，以賠償基輔可能在國際仲裁中輸掉的36億美元的損失」。實際上，事件如此發展的可能性為零。