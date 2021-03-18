新冠肺炎｜日本3月21日解除東京地區緊急狀態

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-18 14:12

日媒3月18日稱，日本政府同日傍晚會決定在21日解除已向東京、埼玉、千葉、神奈川首都圈1都3縣發布的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緊急事態宣言。倘成事，這是日本因疫情蔓延並在1月於多地頒布疫情緊急狀態後，於2個半月後全面解除。

日本首相菅義偉17日晚已暗示會有這個計劃，稱東京和三個鄰近縣的醫院床位供應情況已得到改善。

經濟再生擔當相西村康稔18日早上與專家及其他界別成員開會後向媒體說，在新增確診個案有微增趨勢之際，日本將警惕地解除情緊急事態宣言，避免影響醫療和保健所。

政府在解除宣言之際將提推出新對策，核心內容包括支援餐飲業、充實醫療服務提供體制、加強對變種病毒的應對措施、擴大檢測，以及推進疫苗接種。至於提振本國旅遊業計劃的Go To Travel仍暫緩重啟。日本亦繼續在原則上不允許外國人入境。

↓想看看日本民眾及領導人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 16 + 16 + 16

日本的新增確診個案已從1月的高峰下滑。這是第三波、也是席捲多地且最多人喪命的一波疫情。17日東京新增確步個案409個，是2月中以來最多，但相較1月7日的高峰為2520個，是顯著減少了。

東京的單日新增確診個案仍低於東京都知事小池百合子的目標，即7天平均數較上周同期低七成或更多。