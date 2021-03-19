緬甸政變丨克欽獨立軍與緬軍衝突持續　炮擊克欽邦警局

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-19 21:47

緬甸武裝力量克欽獨立軍（Kachin Independence Army，簡稱KIA）與緬甸軍隊的衝突持續，克欽獨立軍3月18日早上炮擊克欽邦（Kachin）帕甘鎮（Hpakant）的警察局。

《伊洛瓦底江》雜誌（The Irrawaddy）3月19日報道，據克欽獨立軍資訊軍官Naw Bu上校證實，獨立軍18日對警局發動炮擊，又曾攻擊一個由緬甸軍隊控制的民兵組織哨站，報道未有提及傷亡數字。

克欽獨立軍本周曾要求帕甘鎮居民，不要容許緬甸軍在學校或宗教場地駐紮，並指居民如果使用汽車替軍方運載彈藥或食物，將受到懲罰。帕甘鎮是克欽邦的玉礦樞紐，玉業是緬甸軍及其商業夥伴的主要收入來源。

克欽獨立軍是活躍在緬甸境內的其中一個民族武裝團體，在緬甸軍政府2月1日發動政變前，克欽獨立軍正和政府展開停火談判，但在2月1日發生軍事政變後，情況有變。

緬甸反政變示威：圖為3月14日緬甸克欽邦帕甘鎮的示威者在示威期間撤退。（Reuters）

緬甸國內2月2日起出現反政變示威浪潮後，克欽獨立軍曾警告軍政府不要傷害克欽邦的和平示威者。軍政府3月於首府密支那（Myitkyina）鎮壓示威後，克欽獨立軍多次攻擊緬甸軍隊。

克欽獨立軍亦得到部分反政變人士支持，由被奪權國會議員成立的聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH）3月17日宣布，少數民族武裝組織將不再被視為「恐怖組織」或「非法組織」。

半島電視台（Al-Jazeera）19日引述一名記者報道，自3月12日起，克欽邦最少有3個城鎮出現支持KIA的集會，包括密支那在內，這些集會有不同民族的人參與。