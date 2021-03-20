美國防長抵達印度　準備與總理莫迪會面　討論加強美印合作

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美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）3月19日結束訪問韓國之後，轉抵印度，準備展開為期三天的訪問。他很大機會與印度總理莫迪（Narendra Moda）會面，討論加強兩國合作應對中國的影響力。

奧斯汀19日抵達印度後，於Twitter留言表示，「很高興來到印度。兩國之間的合作，反映了我們主要國防夥伴關係的重要性，我們共同努力應對印太地區面臨的最緊迫挑戰。」

《外交政策》（Foreign Policy）18日報道，奧斯汀的印度之行的話題將包括中國、阿富汗和印太地區三大方面。華府亦打算啓動美印安全夥伴關係的新階段，實現多年來透過出售軍備、技術轉讓、國防協議、以及華盛頓在2016年將印度列為主要防務夥伴而取得的收益。

美印近年多次舉行軍事演習、國際維和部隊的聯合訓練，增加兩國海軍之間的互動。不過雙方可能對中國在該地區的強大行動日益感到擔憂，因此或刺激華府加快有關進程。

另外，印度對中國和巴基斯坦沿其邊界和海岸線所構成的威脅保持警惕，因此將印度洋西部地區列為優先事項。華府則將東亞，尤其是南海視為其最大的戰略關注地區，奧斯汀此行或解決華府在地理優先事項上的長期脱節問題，為解決美印關係掃除主要障礙。

華府官員早已認識到印度洋在非洲之角沿線的戰略意義，中國利用其水域進行海上貿易，並在吉布提（Djibouti）建立軍事基地，惟當地甚少至美印合作的高層消息中提及。美國國防部指，奧斯汀今次會討論在印太地區加強雙邊合作的情況。

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