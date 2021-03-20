美國防長抵達印度　準備與總理莫迪會面　討論加強美印合作

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-20 04:23

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）3月19日結束訪問韓國之後，轉抵印度，準備展開為期三天的訪問。他很大機會與印度總理莫迪（Narendra Moda）會面，討論加強兩國合作應對中國的影響力。

奧斯汀19日抵達印度後，於Twitter留言表示，「很高興來到印度。兩國之間的合作，反映了我們主要國防夥伴關係的重要性，我們共同努力應對印太地區面臨的最緊迫挑戰。」

Thrilled to be here in India. The breadth of cooperation between our two nations reflects the significance of our major defense partnership, as we work together to address the most pressing challenges facing the Indo-Pacific region. pic.twitter.com/0wA88ERrDn — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 19, 2021

《外交政策》（Foreign Policy）18日報道，奧斯汀的印度之行的話題將包括中國、阿富汗和印太地區三大方面。華府亦打算啓動美印安全夥伴關係的新階段，實現多年來透過出售軍備、技術轉讓、國防協議、以及華盛頓在2016年將印度列為主要防務夥伴而取得的收益。

美印近年多次舉行軍事演習、國際維和部隊的聯合訓練，增加兩國海軍之間的互動。不過雙方可能對中國在該地區的強大行動日益感到擔憂，因此或刺激華府加快有關進程。

另外，印度對中國和巴基斯坦沿其邊界和海岸線所構成的威脅保持警惕，因此將印度洋西部地區列為優先事項。華府則將東亞，尤其是南海視為其最大的戰略關注地區，奧斯汀此行或解決華府在地理優先事項上的長期脱節問題，為解決美印關係掃除主要障礙。

華府官員早已認識到印度洋在非洲之角沿線的戰略意義，中國利用其水域進行海上貿易，並在吉布提（Djibouti）建立軍事基地，惟當地甚少至美印合作的高層消息中提及。美國國防部指，奧斯汀今次會討論在印太地區加強雙邊合作的情況。