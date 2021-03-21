非洲烏干達國家公園有多隻獅子疑被毒殺　不排除與非法捕獵有關

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-21 06:00

東非烏干達（Uganda）野生動物管理局（UWA）3月20日指，當局在一個國家公園內發現有6隻獅子死亡，而且被分屍，目前不排除與非法捕獵活動有關。

UWA的聲明指，事發於19日晚上，位於當地著名的伊利沙伯女王國家公園（Queen Elozabeth National Park）其中一個園區內發現6具獅子遺體，頭部和爪都被割去，附近亦有8隻死去的禿鷹，因此懷疑與獅子被毒殺有關。

目前UWA的調查小組與警方合作收集證據，並根據獅子部分身軀下落不明的情況而言，當局不排除事件可能牽涉非法販運野生動物。

UWA譴責事件，指自然旅遊是當地經濟的重要一部份，令國家進帳16億美元，獲得的收入亦用於回饋鄰近國家公園的社區，改善居民生活，同時在保育動物工作上具有舉足輕重效果。

烏干達伊利沙伯女王國家公園每年都吸引不少遊客到訪，是當地經濟的其中一個主要外源收入來源。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，該國家公園曾多次發生動物懷疑被毒殺案件，包括在2010年5月有5隻獅子死亡；而在2018年則有11隻獅子遇害，當中8隻屬於幼崽。