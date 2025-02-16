以色列前談判代表批政府兩度錯失加沙停火機會　內塔尼亞胡：荒謬

一名以色列前談判代表說，去年以色列錯過兩次確保加沙停火和加速釋放人質的機會。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室星期六（2月15日）迅速對此作出反駁。



法媒報道，去年10月從以色列談判小組辭職的塞特（Oren Setter）在12頻道（Channel 12）播出的節目中說：「在我看來，我們錯過去年3月和7月兩次簽署協議的機會。

「我們沒有盡一切努力讓他們儘快回來。」

反對派人士和一些人質家屬指責內塔尼亞胡沒有採取足夠措施確保人質獲釋，並破壞由美國、卡塔爾，以及埃及調解的談判，以謀取政治利益。

2025年2月15日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），圖為哈馬斯釋放美籍以色列人Sagui Dekel-Chen與俄羅斯籍以色列人Sasha (Alexander) Troufanov。（Reuters）

內塔尼亞胡辦公室駁斥塞特的言論，稱「他聲稱可以更早達成協議的說法完全沒有根據」。

聲明稱：「如果總理沒有堅定立場，至少一半活着的人質將不會在第一階段獲釋。」

「正如美國高級官員反覆證實的那樣，哈馬斯數月來一直拒絕參與談判，是達成協議的唯一障礙。

「內塔尼亞胡總理的堅定立場，加上美國總統特朗普的威脅，導致哈馬斯投降，釋放我們的人質，並維護以色列的安全利益。」

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

哈馬斯和以色列目前正在實施為期42天的第一階段停火。

塞特澄清說，他想講清事實，並認為本可以避免人質在囚禁期間死亡和遭受不必要的痛苦，同時仍將去年談判陷入僵局的主要責任歸咎於哈馬斯。

自停火開始以來，19名被綁架的以色列人質已被釋放。總共33名以色列人質將在停火第一階段被釋放，其中至少有八人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

