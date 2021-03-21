中美2+2｜拜登槓上中國與俄羅斯　美媒分析全球大國競爭新局

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-21 19:03

美國媒體3月20日稱，總統拜登（Joe Biden）上任不到60天，先後卯上俄羅斯與中國。報道分析，全球大國競爭邁入新時代，與冷戰軍備競賽不同的是，科技、網絡衝突和影響力行動將成為主軸。

這篇由《紐約時報》資深記者桑格（David Sanger）執筆的新聞分析寫道，大國競爭醞釀多年，但拜登受訪時認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是「殺手」，中國外交高層在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）參與會議期間直斥美國將民主加諸別國身上，外界終於見識到對立有多嚴重。

中美高層戰略對話3月18日至19日在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行。圖為19日，中國駐美國大使崔天凱（右）坐在中國外交部長王毅（中）身旁。（Reuters）

科技

中國提升實力不是靠核武或擴張軍備，而是拓展經濟影響力，以政府補貼的5G通訊技術串連拉丁美洲、中東、非洲和東歐國家，將他們拉近北京。中國也積極在全球鋪設海底電纜，這樣這些網路就可以在中國擁有的線路上運作。

分析寫道，這些國家一旦依賴中國技術，中國可能輸出某些獨裁主義元素，例如向其他國家銷售北京用來箝制異見人士的臉部辨識軟件。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中方高層當面對話，目的之一是讓中方相信拜登政府決心全方位與北京競爭，不惜由政府斥資協助研發，提供包括半導體製造和人工智能在內、與中國抗衡的技術，並與歐洲、印度、日本與澳洲打造全新產業夥伴關係。

影響力

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在中美會談時說，世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值，不承認美國說的就是國際輿論，不承認少數國家制定的規則就是國際規則。

桑格寫道，楊潔篪言下之意是中國將加速主導制定規則的國際組織，如世界貿易組織（WTO）或其他訂定技術標準的組織。俄羅斯同樣也渴望削弱美國影響力和強化獨裁主義，成為中國在部分國際組織中的新盟友。

圖為3月18日，中美代表團在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行中美高層戰略對話。（Reuters）

網絡衝突

中俄兩國都喜好使用暴露美國弱點的非戰爭武器，也就是入侵有如美國政府與民間企業命脈的網絡系統。

最近數月發生的2宗黑客入侵事件相信分別由俄羅斯與中國發動，彰顯兩國過去10年出於政治目的使用電子技術的手法愈來愈純熟。

文末寫道，近期網路攻擊令人納悶，俄羅斯與中國究竟是想竊密，還是想提醒華府高層他們擁有癱瘓美國的能力。這是場心理戰，就像冷戰時期前蘇聯把導彈運到美國周邊一樣，但正如冷戰，失控的風險猶存。