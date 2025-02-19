Apple發布會｜iPhone SE4改名16E？庫克帖文惹揣測　搶中價機市場

Apple（蘋果公司）定於2月19日發布新產品，預期iPhone SE 4即將亮相，不過在此前夕，更傳出這款新一代iPhone SE系列手機可能命名為iPhone 16E的消息。外界預期價格為低於500美元（約3,900港元）左右，主打中價機市場。



改名消息先在社交網站傳出，網紅Majin Bu指iPhone SE 4會命名為16E，至2月14日，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）發帖，指2月19日為發布日，「準備好迎接家族新成員」，彭博社科技記者Mark Gurman解讀其意指為iPhone SE的產品形象會改造，更令改名之說甚囂塵上。

據《福布斯》網站18日報道，外傳這款新iPhone SE會採用更大的6.1吋螢幕，且使用極窄邊框，將配備FaceID功能和使用USB-C線，預計最大賣點是與iPhone 16一樣搭載A18晶片。

報道指，使用A18晶片意味此款SE也將有Apple Intelligence，讓用戶得到一個不錯的選擇。

圖為蘋果公司（Apple）CEO庫克（Tim Cook）。（www.apple.com）

外媒：蘋果的兩個寄望

報道也指出，蘋果會對iPhone SE 4的成功寄予厚望，其一是在歐洲市場內，舊款SE型號已停產，意味這次是重新進入歐洲，其二是蘋果正努力應對在中國銷量下滑的問題，寄望iPhone SE會在中國這個龐大市場「爆發」。