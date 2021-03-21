中美2+2｜中美開場的對罵　實為背後政治各取所需？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-21 18:35

中美阿拉斯加一連兩天的高級外交官員會談3月19日結束，在18日開場的那一天，中美在會議開場白時罕有地出現互相指責，有如對罵的情況，正當外界憂慮矛盾升級會影響會談之際，結果2天共3場的會議仍成功舉行。有分析認為，雙方公開的對罵，其中一個理由為滿足各自的政治需要。

圖為3月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於阿拉斯加出席中美會談。（Reuters）

中美在18日會議開始時，循例就開場致辭，但雙方從一開始就充滿火藥味。美國務卿布林肯（Antony Blinken）批評中國在香港、台灣、新疆等的地區上的行徑，及對美國盟友進行經濟威脅。

中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則反擊指美國以人權說事，卻容許國內黑人被殺，指責美國企圖以自身民主制度強加於世界。原定只有8分鐘的開場白，結果花了超過一個半小時才結束。

雙方開場的唇槍舌劍成為了全場的焦點，但有分析指這個火藥味的開場白，有故意滿足各自的政治需要。因前特朗普（Donald Trump）時期鼓吹的分裂，增加民主與共和黨對立，而針對中國成為了兩黨幾乎唯一共同贊成的議題，因此在外交場合上，美國需要對中國強硬。

圖為為3月18日，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）於阿拉斯加出席中美會談。（Reuters）

另一原因，是美國有意重返國際領導，挽回因特朗普時代的孤立主義造成盟友間的信任危機。因此積極參與國際事務，重返亞洲成為了美國外交的重要一環。美國高調表明對香港、台灣、新疆及南海等的關注，亦是為了表現拜登（Joe Biden）政府將高舉美國在民主人權上的高位。

站在中國角度，這同樣是為了政治需要。中國在處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上取得成功，讓中國成為2020年能保持經濟增長的國家之一。反觀美國特朗普政府處理疫情的失敗，及在大選與年初國內的政治亂象，讓中國國內「刷新」對美國印象。

這進一步讓中國進一步的斷定今天國際已步入「東升西降」的大趨勢，中國希望美國會藉這次會談扭轉前特朗普政府的步調，因此出現會前報道指中國有意在會上提出相互撤銷關稅等措施，及4月國家主席習近平與拜登的視像會談。

中國抱着高度自信與美方展開會談。楊潔篪在開場白上指責美國無資格居高臨下向中國說話，稱美國應管好自己國內的事，而不是向世界轉嫁矛盾、轉移視線，表現的正是如此。