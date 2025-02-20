中國首次參與日本福島水產品取樣 明將取樣福島未稀釋核污水
撰文：洪怡霖
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在國際原子能機構（IAEA）主導的監測框架下，中國2月20日與21日將首次參與福島水產品與未稀釋核污水的取樣工作。
中國首次參與福島水產品取樣
20日上午，IAEA與中國代表在福島縣磐城市沼之內漁港選取當天捕獲的50公斤比目魚，作為分析放射性物質的樣本。這是中國首次在IAEA框架下對日本水產品進行取樣。
日本內閣官房長官林芳正在當天的記者會上表示：「在與IAEA切實合作的同時，將繼續要求中方盡快恢復進口（日本水產品）」。
根據日本外務省，IAEA的追加監測從19日至21日進行，除IAEA專家外，還有來自中國、韓國、瑞士和法國的分析機構參與。
中國將取樣福島未稀釋核污水
國際原子能機構19日啟動對福島第一核電站核污水排放的追加監測。根據計劃，中國21日將首次直接從核電站廠區內的儲罐中採集未經稀釋的核污水樣本。中方此前一直強烈要求對儲罐內的核污水進行「獨立取樣」。
IAEA總幹事格羅西19日也親赴福島，與中國專家共同採集海水樣本。他表示：「這是建立信賴和信任的重要一步。」
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