加拿大擬興建1000公里高鐵　多倫多至蒙特利爾車程或縮至３小時

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2月20日表示，計劃在多倫多至魁北克之間興建長約1000公里的高速鐵路，料可以將多倫多至蒙特利爾（Montreal）的車程減至3小時。



CTV電視網報道，杜魯多在蒙特利爾宣布興建高鐵計劃，指路線連接多倫多、首都渥太華（Ottawa）、彼得堡（Peterborough）、蒙特利爾、拉瓦爾（Laval）、三河城（Trois-Rivières）及魁北克市。

他亦指這段路線將會全電氣化，列車時速將超過300公里。

交通部長阿南德（Anita Anand）則表示，加拿大近半人口都是居於路線沿線地區，稱現有的交通系統追不上進度，形容高鐵將會是當地史上最大基建計劃。

杜魯多卸任前公布興建高速鐵路計劃，但預計新政府或出手阻撓。（Reuters）

有民眾認為，假如高鐵成事，可鼓勵外界減少駕車，改搭公眾交通工具，同時亦將旅程時間減半。不過他們亦憂慮杜魯多卸任在即，新政府或可能不支持計劃，並希望高鐵將來不會像蒙特利爾輕鐵一樣經常故障。

在野保守黨批評，杜魯多下台在即、阿南德亦無意爭取連任，他們在這個時候宣布如此計劃實在不當，又指自由黨本應在9年執政中發展高鐵，卻將公帑花於高昂的顧問費用中。