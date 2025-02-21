日媒：比亞迪EV車日本市場迅速增長　銷量超越Toyota

日本傳媒2月20日報道，中國純電動汽車（EV）巨頭比亞迪（BYD）進軍日本市場不足兩年，但去年的銷售量已超越「地頭蟲」豐田。



共同網20日提到，比亞迪2023年才進軍日本市場，但它以低價優勢，去年EV私家車的在日銷量達2223輛，比2023年的數字增加1.5倍，亦超過豐田汽車的2038輛銷量。

有購入比亞迪EV的日本民眾表示，他在2023年買入「ATTO 3」的SUV後，幾乎每天都以它代步，形容「車子安靜，駕乘舒適，滿意度很高。」

2023年4月28日，在英國法茵堡（Farnborough）舉行的 Fully Charged Live電動汽車展會上，中國汽車製造商比亞迪展示其生產的Atto 3電動SUV。（Reuters）

位於愛知縣小牧市的比亞迪汽車銷售門店表示，有時可以賣出20輛以上，並指顧客認為比亞迪的EV比與其他品牌便宜得多，加上汽油價格高漲，EV的維護與運用成本較低，成為他們購買的動機。

比亞迪日本分公司社長東福寺厚樹稱，有不少顧客覺得車子「很有型」而購買，形容外界認同汽車本身的魅力。他亦透露公司計劃在今年將銷售網增至100間門店。

報道提到，比亞迪進一步加強在日本的市場攻勢，包括宣布在春季推出SUV「SEALION 7」（海獅07）的當地第四款車型，以及在年底首次推出插電式混合動力車（PHV）。

PHV是EV普及前的過渡產品，其需求正在增加，如果比亞迪能在這領域擴大市場比例，對於一眾日本車商而言絕對是威脅，因此擁有混動車（HV）優勢的豐田則會擴大開發和銷售規模迎戰。