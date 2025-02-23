憂美國不撐北約影響歐洲安全　默茨：德國需與英法討論「核共享」

德國2月23日舉行聯邦議院選舉，總理候選人領跑者、基民盟主席默茨（Friedrich Merz）的最新發言，預示着美歐之間裂痕的日益擴大。



據英媒和美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道，當地時間2月21日，默茨發出警告稱，歐洲必須在沒有美國的情況下保衛自己，德國需要與英法討論「核共享」。

圖為2025年2月17日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在法國巴黎愛麗舍宮等待將出席歐洲領導人峰會的領袖。（Reuters）

專注於歐盟政策的歐洲新聞網站「歐洲行動」（Euractiv）評論道，從美國轉向西歐盟友對德國來說是「歷史性的」，尤其是對長期致力於跨大西洋安全理論的基民盟來說。

據報道，默茨當地時間2月21日在接受採訪時表示，「我們必須為美國總統特朗普不再無條件維護北約集體防禦條款的可能性做好準備。這就是為什麼在我看來，歐洲人盡最大的努力確保自己至少有能力獨自保衛歐洲大陸是至關重要的。」

當被問及德國是否應該在法國的核保護傘下尋求保護時，默茨承認，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾多次向柏林提出這樣的提議，但德國前幾屆政府都沒有回答這個問題。

2024年初，馬克龍曾提議與歐洲主要夥伴就核戰略建立新的「戰略對話」，並提出聯合威懾演習。

默茨建議德國與歐洲的兩個核大國——英國和法國進行討論，「討論核共享，或者至少是英國和法國的核安全可以也適用於我們」。

英媒指出，默茨的上述言論表明，在美國開始修復與俄羅斯的關係並將俄烏衝突歸咎於烏克蘭的情況下，歐洲各國政府對美國在維護歐洲大陸安全方面的不堅定承諾深感擔憂。

報道稱，美國副總統萬斯（JD Vance）此前似乎在暗示，除非歐洲政治主流與極右翼政黨合作，否則「美國無法為你們做什麼」，這令德國主流政界感到震驚。此外，萬斯在德國慕尼黑安全會議上會見了德國選擇黨領導人魏德爾（Alice Weidel），卻把德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）晾在一邊，並未與其會面。

2025年2月21日，德國奧伯豪森，圖為默茨在競選集會上發表講話。（Reuters）

當地時間2月21日，德國副總理哈貝克（Robert Habeck）將這次選舉及即將產生的政府描述為可能是德國抵擋極右翼的最後機會，「如果我們在未來四年內不解決這些問題，右翼民粹主義將勢不可擋」。

Politico EU的最新民調數據顯示，截至2月20日，基民盟和基社盟組成的德國聯盟黨以30%的支持率領先，選擇黨以20%的支持率位居第二，社民黨以16%的支持率排在第三。

本文獲《觀察者網》授權轉載

