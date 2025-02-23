法國東部持刀襲擊1死2傷　馬克龍：屬伊斯蘭恐怖主義襲擊

英法媒體2月22日報道，法國東部城市米盧斯（Mulhouse）發生持刀襲擊事件，造成1人死亡，2人受傷。警方已拘捕一名37歲阿爾及利亞男疑犯。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容事件屬「伊斯蘭恐怖主義行為」（Islamist Terror Act）。



綜合《衛報》和法新社的報道，疑犯週六下午4時左右率先襲擊當地警察，施襲時多次用阿拉伯語高喊「真主偉大」（Allahu Akbar）。

網上流出疑犯被警察制服時的畫面：

據報道，一名69歲葡萄牙男子嘗試制止疑兇時身中多刀，其後傷重不治，現場2名警察受傷。

報道指，法國政府較早前將疑兇列入「反恐監視名單」（terror prevention watchlist）。據工會消息人士透露，他一直受到監視和軟禁，並已收到來自法國政府的驅逐令。

法國媒體2月22日報道，法國東部城市米盧斯（Mulhouse）發生持刀襲擊事件，造成1人死亡，3人受傷。警方已拘捕一名37歲阿爾及利亞男子。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容事件屬「伊斯蘭恐怖主義行為」（Islamist Terror Act）。（X@GilbertCollard）

法國總統馬克龍其後指兇徒是伊斯蘭極端份子，這宗襲擊「毫無疑問是伊斯蘭恐怖主義襲擊」。

據報道，法國的反恐監視名單（terror prevention list ）收集來自各政府部門就相關人員的資訊，以防止恐怖主義擴散。該計劃是在2015年法國漫畫諷刺雜誌《查理周刊》辦公室和一間猶太人超市遭遇襲擊後建立的。