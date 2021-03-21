中美2+2｜美媒：楊潔篪展示中國如何變得自信

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-21 20:19

中美3月18日一連兩日在阿拉斯加舉行「2+2」會議。在開會前的致辭中，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以長達16分鐘指責美國的開場白備受注目。 彭博社國防政策與情報分析員馬丁（Peter Martin）以「中國外交方式本來就是如此」形容這次會議，並稱楊潔篪展示了中國，如何從數十年來的不安全感變得自信的表現。

圖為3月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅於阿拉斯加出席中美會談。（Reuters）

楊潔篪是中國文化大革命結束後，首批的外交官員之一。他首次備受注目的工作，是在1977年老布殊訪問中國時，楊潔篪全程跟隨陪同翻譯。

馬丁引述當年伴隨老布殊訪華、後來當上美國駐華大使的李潔明（James Lilley）表示，楊潔篪全天候都跟他們走在一起，雙方很快成為好友。

他稱楊潔篪在很早時已具備今天中國「戰狼式外交」的風格，1997年楊潔篪一次與美國官員討論香港的問題，表現得很惱火，問道：「英國既沒有這樣做，為何香港需要一套人權法案。」

馬丁形容楊潔篪是一位很懂得控制自我的人，他既有能力成為非常有魅力的人，但同時可以在需要的時候表現得相當激進。馬丁指出中國的外交風格，是要先把注意力放在中國國內的聽眾上，楊潔篪對此非常有心得。

馬丁表示，在1950年代，中國外交官要弄清楚如何以一個封閉而偏執的政治體系，面對一個更加開放的外部世界；在1990年代末期亦是如此，中國外交官要為避免直接與極盛的美國碰硬。

到今天的2021年，中國已不再與過去的一樣，外交官員要滿足國內聽眾「中國在外交上擁有優勢」的期望，因此馬丁稱楊潔篪的表現，展示了中國如何從數十年來的不安全感變得自信，使人們意識美國強大的日子已經過去的感覺。