澤連斯基訪白宮爆罵戰　北約秘書長：他須修復與特朗普關係

撰文：官祿倡
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希望獲得北約幫助斡旋俄烏和平的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面時爆發言語衝突，北約秘書長呂特（Mark Rutte）周六（3月1日）在接受英國廣播公司（BBC）訪問時談及此事，他指自己在事發後兩度與澤連斯基通話，敦促他須找到方法修復雙方關係。

呂特形容澤連斯基與特朗普的會晤「令人遺憾」，或導致基輔與美國的關係跌至新低，稱還在通話中提醒澤連斯基，須「尊重特朗普迄今為烏克蘭做出的一切。」

美國在特朗普首個任期內的2019年向烏克蘭提供了反坦克武器，令烏克蘭在戰火爆發時有能力反擊。呂特指在通話中告訴澤連斯基，美國、歐洲與烏克蘭需團結一致，共同實現烏克蘭的持久和平。

2025年2月20日，斯洛伐克布拉迪斯拉發（Bratislava），圖為出訪斯洛伐克的呂特發表講話。（Reuters）

澤連斯基1日會晤英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），呂特強調自己有同施紀賢談論澤連斯基應修復與特朗普關係的問題，堅稱特朗普致力達成俄烏間的持久停火，稱特朗普還希望歐洲與加拿大提高國防開支。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克龍）表示自己在周六亦分別同澤連斯基與特朗普通話，呼籲雙方保持冷靜，並在法媒La tribune dimanche訪問中稱澤連斯基在事後表示願與美國恢復溝通。

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