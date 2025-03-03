克里姆林宮：澤連斯基欠缺外交技巧　需有人迫使其接受停火

英國媒體3月3日報道，在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮會晤爆發罵戰不歡而散後，克里姆林宮表示，必須有人迫使澤連斯基停火止戰，而他與特朗普的公開口角突顯要實現和平有多麼困難。



據路透社報道，俄羅斯外交部發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出：「周五（2月28日）在白宮發生的事情表明，就烏克蘭問題達成和平協議有多麼困難。基輔政權和澤連斯基並不希望促成和平，他們希望繼續戰鬥下去。」

佩斯科夫表示：「需要有人迫使澤連斯基本人改變立場，這一點非常重要，必須有人讓澤連斯基渴望和平。如果歐洲人能做到這一點，他們應受到尊敬和表揚。」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）時爆發言語衝突。（Reuters）

佩斯科夫又指，總統普京（Vladimir Putin，又譯又譯普丁或蒲亭）知悉在白宮橢圓形辦公室發生的「史無前例的事件」（unprecedented event），並補充道，這件事說明澤連斯基缺乏外交技巧。

據報道，美烏領導人在白宮發生衝突後，歐洲領導人紛紛向澤連斯基表示支持。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2日在倫敦舉行的峰會上表示，歐洲多國領導已同意起草一份烏克蘭和平計劃並提交給美國。

2024年10月24日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會期間與玻利維亞代表團成員舉行會議。（Reuters）

克里姆林宮在回應峰會時表示，倫敦峰會是試圖繼續戰爭，而不是尋求和平，同時也指出歐洲和美國之間存在分歧。

佩斯科夫指：「我們看見西方整體已經開始分裂。還有一些國家構成了戰爭方，他們宣布準備進一步支持烏克蘭，支持戰爭並確保持續的敵對行動。」