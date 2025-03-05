特朗普演說｜Elon Musk罕見穿西裝亮相　卻因「這」行為被警告

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月5日在國會發表第二任期的首次講話。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）一改平日T恤黑大衣着裝，罕見身穿西裝出席，但卻因使用手機而遭到警察警告。



此前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日到訪白宮時未穿西裝，不僅被特朗普揶揄「你今天盛裝打扮」，後來在橢圓形辦公室（Oval Office）更是被傳媒提問稱：「你為什麼不穿西裝（suit）呢？你有西裝嗎？很多美國人對你的不尊重感到不滿。」

2月28日，澤連斯基穿着半軍裝抵達白宮。（Reuters）

馬斯克較少打領帶穿西裝。他此前在2月26日的內閣會議上，甚至穿着一件印着「技術支出」（Tech Support）的黑色T恤在會議現場發言。但在澤連斯基與特朗普會面時因未穿西裝遭到嘲笑後，馬斯克也穿上了西裝。

2025年3月4日，馬斯克（Elon Musk）穿西裝出席總統特朗普（Donald Trump）第二任期的首次國會演講。（Reuters）

《每日郵報》（Daily Mail）報道，儘管馬斯克衣着得體，但他仍被告知，在國會聯席會議的旁聽席上不允許使用手機。據一名關注事件進展的記者稱，馬斯克被發現在眾議院議事廳內拍攝影片。一名警察告訴他將手機收起來，馬斯克後照做。