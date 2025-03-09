英王查理斯三世：各國分歧應成力量源泉　而非問題

英國國王查理斯三世（King Charles III）呼籲各國之間的分歧應該成為力量的源泉，而不是問題。



路透社報道，76歲的英王查理斯在白金漢宮周六（3月8日）發布英聯邦日的致辭摘錄中，談到各國團結的重要性。

他說：「在這個充滿不確定性的時代，人們很容易將我們的差異視為問題，而非力量的源泉或學習的機會，但英聯邦的眾多國家和人民始終秉持支持和友誼的精神走到一起。」

他也說：「英聯邦凝聚全球各地人民的能力經受住了時間的考驗，至今依然至關重要。」

查理斯三世將在星期一（10日）的英聯邦日（Commonwealth Day）致辭。英聯邦日是56個國家自願結盟的年度慶典，定為每年3月第二個星期一舉行，查理斯目前是英聯邦的領導人。

隨着英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）尋求緩和美國、歐洲和烏克蘭之間的緊張關係，英國君主已成為外交中的重要人物。

英王查理斯近期向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出前所未有的第二次國事訪問，並於上週末在私人莊園會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），再次表達對烏克蘭的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

