默茨：德國願與英法討論「核共享」　但非取代歐洲現有美國護盾

歐盟領導人上周四（3月6日）在布魯塞爾峰會上支持增加國防支出的計劃，旨在抵消若俄羅斯在俄烏戰爭後進攻歐盟國家，卻不能再依賴美國保護的憂慮。德國候任總理默茨（Friedrich Merz）周日表示，他願意與法國和英國就分享核武器進行談判，但警告這並不是美國對歐洲核保護的替代品。



據英媒和美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道，默茨曾在2月21日警告，歐洲必須在沒有美國的情況下保衛自己，德國需要與英法討論「核共享」。

圖為2025年2月17日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在法國巴黎愛麗舍宮等待將出席歐洲領導人峰會的領袖。（Reuters）

據報道，默茨2月21日受訪時表示，「我們必須為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不再無條件維護北約集體防禦條款的可能性做好準備。這就是為甚麼在我看來，歐洲人盡最大的努力確保自己至少有能力獨自保衛歐洲大陸是至關重要。」

當被問及德國是否應該在法國的核保護傘下尋求保護時，默茨承認，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾多次向柏林提出這樣的提議，但德國前幾屆政府都沒有回答這個問題。

2025年2月21日，德國奧伯豪森，圖為默茨在競選集會上發表講話。（Reuters）

馬克龍2024年初曾提議與歐洲主要夥伴就核戰略建立新的「戰略對話」，並提出聯合威懾演習。《衛報》稱他周三亦宣布，願意討論將法國的核威懾計劃擴大到其他歐洲國家。

默茨建議德國與英法進行討論，「討論核共享，或者至少是英國和法國的核安全可以也適用於我們」。