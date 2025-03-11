莫斯科遭烏克蘭無人機大規模襲擊　2死18傷　航空及鐵路運輸暫停

俄羅斯首都莫斯科（Moscow）市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）周二（3月11日）表示，今天凌晨4時，莫斯科市和莫斯科州地區遭到大規模無人機襲擊，其中337架被俄軍擊落。目前已有2人死亡，至少18人受傷。多處機場和火車站被迫暫停運輸工作。烏克蘭政府承認發動襲擊。



索比亞寧在社交平台Telegram貼文中寫道，周二凌晨，至少有91架來襲的無人機被首都東南部的防空部隊擊落，大部分無人機是在莫斯科郊外被攔截的，市內只有一棟住宅受到損壞，沒有人員受傷的報告。

2025年3月11日，圖為莫斯科地區拉緬斯科耶的一間公寓，在最近的烏克蘭無人機襲擊中受損。（Reuters）

俄羅斯航空監管機構稱，襲擊發生後，莫斯科市4座機場均暫停航班，以確保航空安全。位於莫斯科東部的雅羅斯拉夫爾和下諾夫哥羅德地區的另外2座機場也已關閉。當局其後表示，謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）已恢復航班升降。

據俄新社報道，位於莫斯科以南約35公里的多莫傑多沃區火車站的鐵路基礎設施因無人機碎片墜落而受損。

2024年9月10日，俄羅斯莫斯科州拉緬斯科耶市，俄羅斯稱當地一棟多層住宅大樓被烏克蘭無人機擊中。（Reuters）

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指責烏克蘭在歐洲安全與合作組織（OSCE，歐安組織）秘書長周二訪問莫斯科之前實施了襲擊。

基輔上次對莫斯科發動大規模無人機襲擊是在11月，當時多達32架無人機在飛往莫斯科的途中被俄羅斯多個地區擊落或攔截。