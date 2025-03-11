日產CEO內田誠4月1日將卸任 規劃總監Ivan Espinosa接棒
撰文：莊勁菲
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日產汽車周二（3月11日）宣布，行政總裁內田誠將於4月1日卸任，由公司規劃總監（CPO）艾雲・伊斯皮諾薩（Ivan Espinosa）接替他的職務。
路透社報道，伊斯皮諾薩是墨西哥公民，於2003年進入日產，其職業生涯大部分時間在墨西哥度過，但也曾在東南亞和歐洲任職。
里昂證券（CLSA）日本汽車分析師 Christopher Richter 表示，伊斯皮諾薩是一個對產品充滿熱情的人：「我認為這釋出了一個很好的信號，表明日產希望把產品放在更重要的位置，因為品牌長期以來都在飄忽不定，沒有什麼真正的地位，所以讓一位強大的產品經理來負責，可能會很有趣。」
此前報道指，在業績繼續惡化、與本田汽車的合併談判破裂後，日產董事正考慮內田誠的接班人選。內田誠加入日產已經22年，自2019年底開始擔任行政總裁。日產不予置評。
現年58歲的內田誠早前稱，雖然做好應要求卸任的準備，但不想在穩住日產業務之前離開。日產預計，在截至3月的財年裡將淨虧損800億日圓（5.36億美元），這與他在9個月前預測的實現淨利潤3,800億日圓相去甚遠。
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