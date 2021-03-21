冰島沉睡6千年火山再爆發所幸未成威脅　地震頻頻民眾難以安枕

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-22 00:04

冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）近期頻頻地震，過去4周內錄得逾4萬次地震活動，也導致島上一座沉睡6000年的火山再噴發，火山口附近出現一條長約500米的裂縫，滾燙岩漿與黑色煙霧不斷噴發。

雷克雅內斯半島2月24日發生黎克特製5.6級地震，之後餘震不斷，過去4周內已錄得逾4萬次地震活動。這較2014年來每年僅1000至3000次地震頻密得多。

地震活動也導致當地沉睡逾6000年的火山法格拉達爾山（Fagradalsfjall）再度噴發，這是半島781年來首次有火山爆發。

火山距離冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）約32公里。

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現場影片顯示，岩漿不斷自火山口裂縫噴發，不斷隨地勢向下流動。岩漿橙紅色的光芒燃亮黑夜，隨之而來黑色濃煙，在遠處清晰可見。

作為當地國際航空交通樞紐的凱夫拉維克國際機場（Keflavik International Airport）未有受火山爆發影響，航班升降正常。

冰島氣象局稱這次屬於小型噴發，噴發處的裂縫約達500米，它噴出的兩道熔岩，它們距離最近的道路有2.5公里。還有就是噴發情況在20日晚上已趨緩，政府部門及機構仍持續觀察它會否有「持續噴發情況」。

地震頻頻發生令當地居民相當難受，有人形容「像是住在搖籃上」。一名居民稱「這裏每個人都很累。當我每晚上床睡覺的時候，我想的都是：我今晚能睡得着嗎」，另外一人則說，「現在的生活非常不舒服，大家都睡得不好，因為地板一直在震動」。