哥大再有學生示威者被捕　當局搜查大學公寓有學生逃往加拿大

美國移民及海關執法局（ICE）上周逮捕哥倫比亞大學去年學生挺巴示威的學生領袖之一、巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），國土安全部（DHS）3月13日又以逾期逗留為由拘捕一名參與示威的巴勒斯坦學生Leqaa Kordia，另有一名來自印度的留學生Ranjani Srinivasan被吊銷學生簽證，本周已逃往加拿大。



國土安全部聲明指，被捕的巴勒斯坦女學生Kordia的簽證早在2022年1月已經到期。去年4月，Kordia又因參與校園示威被紐約警方逮捕。惟哥大校方指，沒有Kordia於該校就讀及在校內被捕的記錄。Kordia目前被關押在德州的移民拘留中心。

2025年1月26日，美國總統特朗普表示，哥倫比亞拒絕2架載有被驅逐移民的美國軍用飛機，他將採取報復措施。圖為哥倫比亞大使館門前標誌。（Reuters）

另一名逃往加拿大的印度籍學生Srinivasan對《紐約時報》表示，去年示威期間，她在返回學生公寓的路上被捲入示威人群而被逮捕，並因此收到法院拒絕疏散和阻礙行人或道路交通的傳票。本月初，Srinivasan收到美國駐印度金奈（Chennai）領事館郵件通知，稱其簽證被吊銷，惟未有說明原因，只稱有消息顯示她可能不符合簽證申請的資格。國土安全部人員隨後兩度到訪學生公寓尋找Srinivasan未果，第三次試圖上門逮捕，惟Srinivasan當時已逃至加拿大，當局表示她已「自行遣返」。

2024年6月1日，美國紐約市，哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）等人在校園內向媒體講述拉法起義營地（the Revolt for Rafah encampment）的情況。（Reuters）

據美媒報道，國土安全部周四晚（13日）搜查哥大校園內兩座學生公寓。搜查對象尚不清楚，亦沒有人被捕。司法部副檢察總長Todd Blanche表示，這些均是總統特朗普（Donald Trump）為「結束這個國家的反猶太主義」而採取的行動，稱調查還在進行中。 Blanche指，當局還將調查哥大校方是否違反民權法、涉恐怖主義罪。

哥大臨時校長Katrina Armstrong在搜查後發表通告稱，校方「致力於維護法律」，但對執法人員在校園內搜查學生房間感到「心碎」。

特朗普政府近來向哥大施壓，取消了給哥大的4億美元（約31億美元）撥款和合同，其中大部分用於醫學研究。當局稱此舉是為懲罰該校，未能採取更嚴厲手段鎮壓去年的大規模挺巴示威。