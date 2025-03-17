美媒：TikTok收購談判已進入後期　白宮要求由甲骨文監管用戶數據

TikTok「不賣就禁」的暫緩令將於4月5日到期。據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）3月16日報道，美國軟件公司甲骨文（Oracle）正加快與白宮商討收購TikTok的協議，消息人士稱協商已經進入後期，白宮希望促成「德州項目2.0」（Project Texas 2.0），由甲骨文代為監管美國用戶數據，並確保中國政府無法獲取，但消息人士稱這項要求沒有可能實現。



一位消息人士向Politico透露，如果白宮繼續推進與甲骨文的這項協議，TikTok算法最終仍由中方控制，而美國政府只能信任甲骨文來監管這些數據，並確保沒有「後門」可供中方獲取數據。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃，甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）出席及發表講話。（Reuters）

報道解釋稱，只要TikTok算法不是由美國企業重新設計，或者字節跳動仍然在其運營中扮演某種角色，那麼中國政府就仍有可能利用算法中的漏洞。

另一位知情人士則稱，新的協議將在此前甲骨文與TikTok達成的「德州項目」（Project Texas）基礎上加以改進。當時的協議要求將美國用戶數據儲存在德州的一個伺服器，阻止字節跳動的中方人員獲取這些數據，並由甲骨文審查TikTok的原始代碼來確認其安全性，惟該協議最終仍未解決當局對TikTok或成為中國暗中監視和政治宣傳工具的疑慮。