美國多地遭遇龍捲風致40死、上億人受影響　三州宣布緊急狀態

美國中西部和東南部地區自周五起遭龍捲風襲擊，1億多人受影響。截至3月16日已有至少40人死亡、超過32萬人斷電。龍捲分還引發沙塵暴、野火和洪水預警。阿肯色州、佐治亞州和俄克拉荷馬州已宣布進入緊急狀態。



因大風形成的沙塵暴在德州導致超過55輛車相撞、至少8人死亡。堪薩斯州亦有38輛車在沙塵暴中連環相撞，造成至少4人死亡。

強風在美國南部平原地帶引發野火，當中，俄克拉荷馬州颳起高達每小時133公里的狂風，並引發近150起野火，至少有4人因火災或強風喪生。大火還燒毀該州近7公頃土地，摧毀近300座建築。

圖為3月15日夜間，美國密蘇里州遭颶風襲擊後的場景。（Reuters）

許多州分遭遇暴風雨天氣，可能引發山洪。德州、路易斯安那、田納西、密西西比、佐治亞、北卡羅來納州等9個州都有部分地區發佈洪水預警。受極端天氣影響，南達科他和明尼蘇達州等北部各州則面臨暴風雪預警。

此外，密西西比、阿拉巴馬和阿肯色州各有多人死亡。

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，國民警衛隊已抵達阿肯色州，協助應對風暴。特朗普在自家社交平台Truth Social表示：「請和梅拉尼婭和我一起為受這些可怕風暴影響的人們祈禱！」