杜特爾特受審　菲律賓支持者上街抗議　兒子斥小馬可斯忘恩負義

據菲律賓媒體ABS-CBN新聞3月17日報道，在菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）被逮捕，並被送往荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）受審後，大量支持杜特爾特及其家族的菲律賓民眾走上街頭抗議。



另有報道稱，杜特爾特的兒子、達沃市（Davao）市長塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）也在集會上痛批總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.，又譯馬科斯），喊話道：「我父親為你的父親舉行了英雄葬禮，而你卻讓我的父親進了監獄。」

ABS-CBN新聞在報道中援引菲律賓國家警察的數據稱，杜特爾特的支持者們在上個周末至少組織了58起聲援杜特爾特、向菲政府表達抗議的集會，參加人數約有4.9萬人。大部分集會發生在杜特爾特的家鄉達沃市，這裏也是杜特爾特家族的政治基本盤，且16日正值當地每年一次的慶祝活動「達沃日」。

2025年3月15日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持者在馬尼拉舉行祈禱集會。（Reuters）

《菲律賓星報》則在3月18日報道，杜特爾特的兒子、達沃市現任市長塞巴斯蒂安也參加了周末的集會，並在向支持者們表達感謝的同時痛斥小馬可斯「忘恩負義」、「把杜特爾特送往海牙接受審判」。

塞巴斯蒂安在演講中表示：「馬可斯，你永遠不會被愛戴。尤其是對我們這些高呼杜特爾特名字的人來說，你永遠不會被愛戴……馬可斯，你欠我們一份人情。我父親為你的父親舉辦了英雄的葬禮，而你卻讓我的父親進了監獄。」

《鳳凰衛視》也報道稱，稍早前杜特爾特的女兒薩拉（Sara Duterte）在荷蘭海牙接受採訪時則透露，其父親意味深長地告訴她，凡事都有限度，都會有清算的一天。

面對大量聲援杜特爾特的集會，菲律賓總統府的新聞官卡斯特羅（Claire Castro）表示呼籲人們保持「冷靜和理智」。卡斯特羅表示：「達沃人民也是菲律賓人。當然，總統府和總統關心達沃發生的事情。但我們唯一的要求是他們保持冷靜並了解真相。」不過，卡斯特羅也表示政府不會阻止杜特爾特的支持者們組織和參加集會。

2025年3月15日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持者在馬尼拉舉行的祈禱集會上聚集。（Reuters）

對於塞巴斯蒂安的指責，卡斯特羅則表示，小馬可斯和他的家人「將永遠感謝前總統的這一善意舉動」，但表達感激「不應該破壞或背叛法律和正義」。

據了解，菲律賓即將於5月份舉行中期選舉，而前總統杜特爾特的家族和現總統小馬可斯的家族正是菲律賓政治勢力最大的兩大家族。在2022年的總統大選中，現總統小馬可斯和杜特爾特的女兒薩拉組成了政治同盟，並在選舉中獲得壓倒性勝利後分別擔任了菲律賓的正副總統。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

但在小馬可斯和薩拉就職幾周後，兩個政治家族之間就開始出現裂痕。去年11月薩拉甚至曾公開表示：她已告知下屬，如果自己被殺，就去找現任總統小馬可斯及其夫人阿拉內塔（Liza Araneta Marcos），以及小馬可斯的表弟、眾議院議長羅穆亞爾德斯算賬。也是在這個時期，小馬可斯開始轉向支持ICC對杜特爾特的調查和指控。

近日杜特爾特的被捕意味着在中期選舉前，菲律賓兩大政治家族間的衝突進一步加劇。有分析認為小馬可斯逮捕杜特爾特並將其送往ICC可能適得其反，令中間派選民對杜特爾特家族產生同情，並將對菲律賓的經濟增長構成阻力。

本文獲《觀察者網》授權轉載

