華爾街日報：長和出售巴拿馬港口觸怒中央

李嘉誠旗下長江和記實業（簡稱：長和）4日宣布向美資基金貝萊德牽頭的財團出售包括位於巴拿馬運河兩端等多地非中港地區港口，其中包括巴拿馬港口公司90%股權。美國《華爾街日報》周二（18日）引述消息稱，中國國家領導人習近平對長和計劃出售巴拿馬運河港口的交易感到憤怒，當中部份原因是長和此舉事先沒有徵得北京的批准。



根據《華爾街日報》，知情人士透露，中國政府原計劃用巴拿馬運河港口問題作為與特朗普政府談判的籌碼，結果卻因長和此舉而失敗。

報道引述知情人士稱，國家主席習近平對長和此舉感到憤怒的原因是他覺得李嘉誠的舉動違背中方利益。多年來, 北京方面一直對李嘉誠感到不滿，因為這位香港大亨減少了對大陸及香港的依賴。

報道續指，特朗普在執政之初就呼籲美國重新控制巴拿馬運河，他將這筆交易譽為戰勝中國在美國後院利益的勝利，巴拿馬由此成為美中爭奪全球影響力的象徵。報道又指，習近平對該交易的不悅表明，他也認為這條運河具有這樣的意義，並且不喜歡被描繪成輸家。