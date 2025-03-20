與澤連斯基通話 特朗普提議美國收購烏克蘭扎波羅熱核電站
撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump）周三（19日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話。根據華府聲明，特朗普告訴澤連斯基稱，作為停火協議的一部份，美國可以擁有並經營烏克蘭核電廠。澤連斯基則指，兩人只談及了一座被俄羅斯佔領的核電站，即扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站。
根據《華爾街日報》，特朗普周三與澤連斯基通電話時提議，美國可能收購包括核設施在內的烏克蘭發電廠，稱這是「對該基礎設施的最佳保護」。
白宮聲明指，美烏兩位領導已討論「烏克蘭的電力供應和核電站」相關事宜，「美國可以利用其電力和公營事業方面的專業知識，在運營這些電廠方面提供很大幫助。美國擁有這些電廠將是對這些基礎設施的最好保護，也是對烏克蘭能源基礎設施的最佳支持。」
澤連斯基周三表示，自己與特朗普討論對電力設施的潛在投資，涉及遭俄羅斯佔領、目前處於閒置狀態的扎波羅熱核電站。
澤連斯基說，特朗普詢問美國能否投資並翻新該核電站，而他本人並不反對這個想法。
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