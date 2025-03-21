特朗普動用「戰時權力」增加美國關鍵礦產產量　冀減少對華依賴

當地時間20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）動用「戰時權力」，簽署了一項行政命令以「大幅增加美國關鍵礦產和稀土的產量」。同時，他表示，陷入僵局的烏克蘭礦產協議也將「很快」簽署。



彭博社（Bloomberg）21日對此解讀稱，這些關鍵礦產和稀土元素被用於從電池到軍事設備等多種產品中，對美國能源和安全至關重要，而中國在關鍵礦產的供應方面佔據着主導地位，引發了美國及其盟友的「擔憂」，特朗普的這一行政令是對此的直接回應。

根據白宮發布的新聞稿，特朗普簽署的行政命令引用《國防工業生產法》來動員工業，從美國國家安全考慮出發，擴大國內礦產產量。他還指示政府簡化項目審批程序、提供貸款，以促進國內採礦業的發展。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

該行政命令還要求政府優先考慮將聯邦土地用於採礦，並通過美國國際開發金融公司與國防部的合作，為新的礦產生產項目提供融資。

美國國會1950年批准《國防工業生產法》，當時朝鮮半島發生戰事，制定該法案旨在緊急狀態時准許聯邦政府直接指揮工業生產，以儲備戰時物資。該法案主要由三部分內容組成：一是授權總統要求企業簽署合約或完成國防訂單，同時授權總統禁止囤積指定的物資和哄抬價格；二是授權總統通過多種機制刺激生產；三是授權聯邦政府有關部門評估涉及國家安全的投資。特朗普此前暗示這部法律「反商業」，但他第一任期期間多次援引《國防工業生產法》頒布政令，前總統拜登（Joe Biden）也動用過該法來鼓勵美國關鍵礦產的生產。

美國國防工業大量使用稀土（Getty Images）

特朗普本月早些時候向國會發表講話時曾預告這一行政命令，稱他將採取「歷史性行動，大幅擴大關鍵礦物和稀土的生產」。

特朗普20日在白宮發表講話時表示，該行政命令將「大幅增加關鍵礦產和稀土的產量」，同時他將「很快」與烏克蘭簽署一項礦產協議。「這對我們國家來說是一件大事，而且如你所知，我們還在世界各地簽署協議，鎖定稀土和礦產以及許多其它資源的供應，當然尤其是烏克蘭。」

美國和烏克蘭領導人上月底在白宮的爭吵，導致兩國正在協商的一項開發烏克蘭關鍵礦產的協議接近胎死腹中。特朗普19日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，雙方就俄羅斯和烏克蘭停止襲擊能源設施、實施「部分停火」達成一致。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

路透社20日報道稱，目前尚不清楚關於烏克蘭礦產協議的部份是否已發生變化，早期版本未包括烏克蘭想要的美國承諾對烏提供安全保障，只是允許美國從烏克蘭的自然資源中獲利。當被問及礦產協議的最新版本與之前的草案有何不同時，一位美國高級官員表示，目前的版本「更加詳細和全面」，但拒絕透露細節。

在特朗普公布美國關鍵礦產產量提升計劃後，美國稀土生產商MP Materials股價在盤後交易中上漲了4.6%，煤炭企業博地能源（Peabody Energy）的股價上漲超2%。

美國國家礦業協會主席諾蘭（Rich Nolan）也對此表示歡迎，聲稱「通過鼓勵簡化和透明的審批流程，並結合融資支持以應對外國市場操縱，我們最終可以在這一領域挑戰中國」。

英媒指出，中國在許多礦產的供應鏈中佔據主導地位。即使中國在某種金屬的開採上不佔主導地位，其往往也在加工這種金屬上十分重要，例如用於電池的鋰。

白宮宣稱，儘管美國擁有一些關鍵礦產，但目前仍大量依賴進口，這帶來了經濟和安全風險。2022年，美國地質調查局（USGS）發布了一份包含50種關鍵礦產的清單，認為它們在美國的「國家安全、經濟、可再生能源發展和基礎設施中發揮重要作用」。而美國政府稱，在這50種關鍵礦產中，美國至少有15種依賴進口，其70%的稀土進口來自中國。

美國對中國的稀土戰略資源有嚴重依賴。（Getty）

近年來，以美國為首的一些西方國家正不斷尋找和打造新的稀土供應鏈，以減輕在關鍵戰略物資上對中國的依賴，試圖避免「被卡脖子」的困境。只是，繞開中國這個稀土資源儲量大國兼生產、出口、消費大國，「捨近求遠」地拼湊新供應鏈，將難以避免地在各個環節帶來更多成本。《華爾街日報》此前指出，西方企業在這條艱難的道路上遭遇了眾多「不同尋常的障礙」。

隨着今年開年，中國商務部發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》調整公開徵求意見的通知，明確提到要限制電池及關鍵礦產技術出口，外媒哀嘆，如果中國相關部門落實新的限制措施，中國相對於美國在這一領域的競爭優勢將進一步鞏固。

有美國智庫預測，考慮到中國目前在一些關鍵金屬領域佔據的主導地位，美國將在下一代軍事和經濟技術方面落後。

本文獲《觀察者網》授權轉載

