中日韓外長東京會面　同意推動三國領袖峰會

中國、日本及韓國外長3月22日在東京會面，討論區內安全及經濟等議題。日本外相岩屋毅認為，這次會面處於地緣政治的轉捩點。



路透社報道，今次是中日韓外長自2023年以來的首度會面，主持會議的岩屋毅在開始時表示，國際局勢持續緊張，他認為大家或真正處於歷史的一個轉捩點，因此更需要透過對話和合作解決分歧及衝突。

岩屋毅同時提到，中日韓同意加快準備三方領袖峰會，並對朝鮮的核計劃感到憂慮。

韓國外長趙兌烈則指，朝鮮半島的和平及安全是對東亞及整個世界的和平繁榮極其重要，所以希望可以在今次會面就朝鮮核問題進行真誠討論。

中國外長王毅、日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈3月22日在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

中國外長王毅提到今年是二戰結束80週年，稱三國應重申誠實面對歷史、展望未來的共識，並加強東亞合作。他亦指北京方面有意與其他國家展開自由貿易談判，又認為中日韓聯手可在國際發揮強大影響力。

報道指，岩屋毅將分別與王毅及趙兌烈會面，包括近6年來首次舉行中日高級別經濟對話，當中包括討論中國解禁進口日本水產等議題。