美國開發第6代戰機F-47　外媒揭3大看點：飛機命名與特朗普有關？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月21日與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在白宮宣布，將「次世代空中優勢」（NGAD）計畫為美軍打造第6代戰機的項目交予波音公司，而新戰機將會被命名為F-47。儘管相關計劃的詳情還未完成公布，但外媒整合了有關F-47的數個看點，其中該飛戰機的命名也引起外界的關注。



特朗普表示，他看好戰機建造進展，強調F-47會在他的任期內建成，而機隊將在未來幾年內建成。而赫格塞思也看好新一代戰機的性能，稱將為美國提供持久的空中優勢。

命名與特朗普有關？

《紐約郵報》報道，特朗普在宣布消息時指，強調了這款戰機無與倫比的能力，揚言沒有戰機能在速度、機動性到有效負載上能媲美F-47。

圖為一張由藝術家設計的於2025年3月21日發布的F-47戰機渲染圖。（Reuters）

有趣的是，「F-47」 這一名字巧合地與特朗普作為第47任美國相同。他曾開玩笑指，自己很喜歡新飛機的名字，但否認是以其總統任期命名，堅稱是「將領們」選擇了「47」 這一號碼。

「次世代空中優勢」核心：有人戰機配搭無人僚機

美國《國防新聞》（Defence News）提到，儘管特朗普政府尚未公布第6代機的細節，「次世代空中優勢」項目的核心概念包括，開發擁有隱身能力、尖端感測器與武器的第6代戰機。

F-47未來或將配以無人僚機協同作戰，讓6代戰機能更有效與衛星及其他飛機融合成統一的作戰網絡。

2025年3月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話，同時展示一張第六代戰機F-47的圖像。（Reuters）

為與中國對抗作準備？

空軍參謀長阿爾溫（David Allvin）表示，F-47將是世界上第一架可載人的第6代戰鬥機，其設計原意是助美國擊敗最強大的對手，並在可以想像到的危險環境中作戰。

報道指，美國空軍一直尋求一種具有遠距離行動、速度和隱身能力的戰機，以在印太地區有效作戰，對抗中國在當地日益增強的軍事能力，而F-47乃至第6代戰機的概念便是為此而誕生。