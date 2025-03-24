韓國廚神白種元咖啡店急致歉　新員工按指引工作釀公關災難

綜合韓國媒體報道，被譽為「韓國廚神」的白種元（백종원），旗下連鎖咖啡店Paik's Coffee有員工為客人加熱麵包時使用了塑膠盒，還用微波爐將其加熱到包裝變形。咖啡店總公司其後表示這是「公司內部指引」，引發網民震怒，事件發酵後咖啡店母企不得不向顧客賠償及公開道歉。



《韓國經濟日報》3月18日報道，在Netflix大熱節目《黑白大廚》擔任評審的「韓國廚神」白種元，他創辦的「The Born Korea」集團經營的連鎖咖啡店Paik's Coffee，被揭發有顧客讓店員幫忙加熱麵包，不料店員竟使用塑膠盒裝麵包，還放進微波爐加熱到包裝變形，此舉讓客人氣憤不已，其後還將照片放上網。

被譽為「韓國廚神」的白種元（백종원），旗下連鎖咖啡店Paik's Coffee有員工為客人加熱麵包時使用了塑膠盒，還用微波爐將其加熱到包裝變形。咖啡店總公司其後表示這是「公司內部指引」，引發網民震怒，事件發酵後咖啡店母企不得不向顧客賠償及公開道歉。（網絡圖片）

報道引述客人指，咖啡店店員在加熱後，一副理所當然地將麵包交給他令人生氣，不過更讓他氣結的是，當他向母企投訴時，對方竟表示「用盒加熱是公司內部指引」，事件引發韓國網友盛怒和在網上公審。

韓國媒體就白種元咖啡店風波的報道：

據報道，這個備受爭議的盒上標註的是「PET」，而不是PP或HDPE，後者經認證可安全用於微波爐。韓國食品藥物安全部表示，PET容器不適用於微波爐，加熱時可能會釋放有害物質並變形。顧客上傳的照片也呈現出皺巴巴的樣子。

眼見事件已造成公關災難，The Born Korea集團發聲明道歉，表示「雖然有內部指引，不過這個問題是因為新員工的疏忽導致」，會向客人賠償及道歉，並將加強內部培訓確保同類事件不會再發生。