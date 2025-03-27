美國會機構稱華府或8月出現債務違約　智庫：恐7月發生

美國國會預算辦公室（CBO）於3月26日預測，除非國會採取行動提高或暫緩國家債務上限，否則美國政府可能在8月份，甚至可能早在5月底出現債務違約，拖欠債務將達36.6萬億美元。而美國智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）於24日估計，美國或在7月中旬至10月初期間用盡資金，面臨債務違約風險。



圖為2023年1月19日的美國「國債鐘」（national debt clock），顯示美國舉債總額，以及平均每個家庭所承擔的金額。（Getty Images）

CBO對所謂「X日」作出預測，即財政部耗盡資金、無法維持償債義務的日期，認為最可能發生在8月或9月。但CBO同時警告，如果借貸需求超過該辦公室預期，財政部的資金可能最早在5月底或6月時耗盡。

CBO表示，要確定具體日期非常困難，因為政府收入和支出的時間及數量，均存在不確定性。其中，政府的收入料在4月15日、即納稅人截止報稅後，才會變得更加明朗。

圖為2018年4月22日，位於華盛頓特區的美國財政部總部。（Getty Images）

國會2023年達成協議，暫緩債務上限生效至2025年1月1日。自限期屆滿後，美國的債務已突破原定的36.1萬億美元，但財政部持續以超常規措施（extraordinary measures），維持政府履行償債義務，避免聯邦政府債務違約。

目前共和黨控制國會兩院，但尚未表示何時推動法案化解危機。過去兩黨多次將債限談判推到最後一刻，影響金融市場，並導致美國政府屢被下調信用評級。