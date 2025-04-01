王毅訪俄羅斯：中俄永遠是朋友　永遠不是敵人

出訪俄羅斯的中國外長王毅周二（4月1日）接受俄媒訪問，強調中國與俄羅斯之間的關係密切，形容兩國「永遠是朋友，永遠不是敵人」，還對莫斯科與華盛頓之間的關係正常化表示歡迎。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自上台來試圖斡旋俄烏和平，還推動兩國關係正常化，王毅談及此事，指俄美關係轉好「有利於穩定大國之間的力量平衡」，還能在令人失望的國際形勢中，激發樂觀情緒。

王毅還譴責外界有關特朗普政府推動美俄關係，旨在挑撥中俄關係的說法，稱這種想法是「過時的對抗與陣營思維的故態復萌（relapse of obsolete confrontational and bloc thinking）」。

重申北京已做好準備斡旋俄烏和平

王毅表示，近期烏克蘭停火談判已取得一些成果，儘管雙方觀點存在分歧、戰場情勢艱難，但談判仍應持續下去，還重申北京已準備好在解決烏克蘭衝突中發揮作用。

他還強調，和平協議必須具有約束力並為各方所接受。

2025年3月27日，中國北京，圖為王毅在法國外長（不在圖中）訪華期間，出席記者會。（Reuters）

克里姆林宮指王毅此行將會見總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等領導人。