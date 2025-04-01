英媒：美國及丹麥擬舉行高級別會談　特朗普再上任後首次

英國傳媒4月1日報道，丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）及美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）準備在本週會面，是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次上台及揚言控制丹麥擁有的格陵蘭（Greenland）以來，兩國首次進行高層外交會談。



報道引述兩名知情人士指，拉斯穆森和魯比奧計劃3日在比利時布魯塞爾出席北約（NATO）外長會議期間會面。

特朗普揚言美國要收購格陵蘭島。（Reuters）

特朗普上任後，一直有意向格陵蘭出手，他日前接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時揚言，美國「一定會獲得」格陵蘭，並稱不會排除「通過軍事手段」奪取該島控制權的可能。

美國副總統萬斯（KD Vance）亦批評丹麥對格陵蘭的安全、防務等方面「投資不足」，沒有履行應盡責任，又希望格陵蘭選擇與美國合作，格陵蘭「在美國安全保護傘下比在丹麥安全保護傘下會好得多」。

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance，右三）與夫人烏莎（Usha Vance，左二）、國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz，左三）和能源部長賴特（Chris Wright，右一）一起參觀位於格陵蘭的美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

華府的言論惹來丹麥及格陵蘭官員的反彈，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，多年來丹麥在許多艱難時刻始終與美國站在一起，不斷增加國防投入，而且哥本哈根方面亦正加大對北極地區的防衛投入，包括增加新艦艇、遠程無人機和衛星設備等，因此認為萬斯的說法不公平。

格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）則表示，格陵蘭島不屬於任何其他國家，格陵蘭島居民將決定自己的未來。