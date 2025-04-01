緬甸地震超過1,800萬人受災　香港紅十字會呼籲支持緊急人道工作

緬甸中部於3月28日發生強烈地震，造成重大傷亡及破壞。當地大量基礎設施損毀，數百萬人身處災區，初步估計超過1,800萬人生活在地震影響區內。緬甸在去年九月經歷嚴重水災，受災地區仍未完全恢復，地震更令災情雪上加霜。大量民眾現時缺乏安全庇護所、潔淨水源及醫療服務，部分民眾只能席地而睡，人道需求極大。

香港紅十字會現正作出「緬甸地震2025緊急呼籲」，希望社會各界及市民慷慨解囊，以善款為當地受影響人士提供緊急人道援助，支援當地的賑災、災後恢復重建及備災等工作。



圖、文: 香港紅十字會

國際紅十字會行動：

地震後，緬甸紅十字會迅速在當地進行人道救援，包括啟動緊急行動中心，派員前往曼德勒、薩加因和內比都等受災最嚴重地區，支援搜救工作，為傷者提供急救、院前護理及緊急醫療物資。另外亦派出四個流動健康團隊前往受災地區，進行心理健康及社區支援服務，同時派發救援物資，包括毛毯、防水布及衞生包。

地震使緬甸大量基礎設施損毀,緬甸紅十字會正日以繼夜進行搜救工作。（紅十字會提供）

另外，緬甸紅十字會正進行災後評估工作，以更了解地震整體影響。國際紅十字會亦向全球發出緊急呼籲，目標籌募1億瑞士法郎（折合約港幣8.82億元）支援緬甸救災工作，為約10萬名位於最嚴重受災地區的民眾提供即時人道支援、恢復與重建工作，為期24個月。

香港紅十字會行動：

香港紅十字會在地震發生後已即時撥出港幣20萬元支援緬甸人道救援工作，並提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因是次地震而失去聯絡的家人。香港紅十字會國際及賑災服務主管程德君醫生表示：「對於緬甸受影響的人來說，這只是重建家園的開端，未來數年都極需要人道力量支持。」

本會亦計劃於4月12及13日（星期六及日）在全港20個地點進行街頭籌款。災區的需要會隨著時間和救災進程而變化，公眾捐款可以幫助香港紅十字會因應需要即時採取最適合的行動，協助受災群眾。

網上捐款: https://donation.redcross.org.hk/onlinedonation/user_donation.aspx?OP=7496&A=9199

轉數快#: 香港紅十字會識別碼 164279317

備註: 本會收到支持是次的賑災捐款,均將專款專用。若支持是次賑災/復原/重建/災後恢復項目完成後仍有餘款,本會將把餘款用在支援其他有需要的境外賑災和發展項目。