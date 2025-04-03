美國關稅｜台灣遭加徵32%關稅　兩類產品或將首當其衝

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布對台灣加徵32%關稅，他在記者會上再度表示，台灣奪走美國所有晶片及半導體，稱美國過去是「王者」，雖然台積電赴美投資，惟因為台灣對美國加徵68%關稅，故此美國對加徵「對等關稅」。有分析指，今次措施中半導體等項目暫時未被納入，但伺服器和電腦零附件等對美出口大宗的貨品，卻首當其衝受到影響。



據今年2月出口最新統計顯示，台灣對美國出口117.7億美元（約915.71億港元），年增65.6%，其中自動數據處理設備、電腦及其附屬單元出口排名第一，出口額達68.38億美元（約532億港元），佔比高達58.1%；其次為電腦零附件等產品，出口額為6.49億美元（約50.49億港元），佔比5.5%。

台灣當局今日發聲明表示，對美國「不合理」的關稅表示遺憾，並將尋求澄清並繼續與華盛頓進行談判，以確保台灣的利益得到保護。

在特朗普 2017 年至 2021 年的第一個任期內，他將一些中國公司列入貿易黑名單，限制它們獲取美國關鍵硬體和軟體，從而使相關的訂單轉移到了台灣公司。台灣當局曾多次表示，美國對台灣科技產品如先進半導體的巨大需求扭曲了與美國的貿易。