東京2觀光巴士追撞47傷　中國女遊客躺高速公路拍照打卡被指犯法

日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口上周六（5日）發生觀光巴士追撞事件。一名中國女遊客在交通因此受阻期間走出馬路、躺在高速公路上拍照打卡，女子此舉引發爭議，不少人在社交平台轉發圖片並批評她，有日媒轉發相片並提醒道，她已違反道路交通法第76條、即禁止在道路上躺臥，最高可處以5萬日圓（約2,637.6港元）罰款。女子目前已在小紅書刪掉有關筆記。



「保守速報」在X發文稱，中國訪日遊客在高速公路塞車時躺在路中間擾亂交通，根據道路交通法第76條規定，禁止在道路上躺臥，違者將被處以5萬日圓以下罰款。

根據小紅書上的畫面可見，小紅書提醒道，此行為存在安全隱患，請勿模仿。

日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口上周六（5日）發生觀光巴士追撞事件。一名中國女遊客在交通因此受阻期間走出馬路、躺在高速公路上拍照打卡。（小紅書＠東京發財兔）

日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口上周六（5日）發生觀光巴士追撞事件。一名中國女遊客在交通因此受阻期間走出馬路、躺在高速公路上拍照打卡。（小紅書＠東京發財兔）

日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口上周六（5日）發生觀光巴士追撞事件。一名中國女遊客在交通因此受阻期間走出馬路、躺在高速公路上拍照打卡。（小紅書＠東京發財兔）

東京2觀光巴士追撞47傷

事發於上午10時15分左右，當時路面擠塞，前方觀光巴士疑似減速行駛，行駛在後方的巴士司機稱無注意到前方巴士已煞車，收掣不及撞上去。台媒指，涉事巴士隸屬旅遊平台KKday推出的「富士山一日遊」行程。

台媒引述KKday稱，從東京車站前往河口湖方向的的兩部巴士，乘客包括來自台灣、香港、馬來西亞及新加坡的旅客。事件共47人受傷，傷者皆為外國遊客。

KKday之後發聲明表示，經與合作供應商確認本次被追撞的觀光巴士上，有部分KKday旅客，目前行程已終止並有10多名客人送醫檢查，後續將協助旅客返程、提供保險協助並為全部KKday旅客辦理全額退款，以旅客權益為優先考量，另巴士供應商皆合乎當地規範並將提供事故證明。

台媒引述涉事台灣旅客稱，事發後約10多部救護車到場，其餘旅客被疏散後，只能在10度低溫中苦等接駁車，最後苦等5小時才終於能返程。

入境處之後回覆《香港01》查詢時表示，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐日本國大使館、旅遊業監管局及相關旅行代理商了解情況。入境處至今共接獲一宗相關求助，涉及一名港人受輕傷，無需住院，入境處已按其意願提供適切意見及可行的協助。