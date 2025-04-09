遊印尼注意：峇里島出新規　禁止經期女性進入寺廟

印度尼西亞旅遊勝地峇里島（Bali，又譯峇里島）最近對「不守規矩」的遊客展開了打擊行動，旅遊局近日又頒佈新規，禁止經期女性進入寺廟，因為經血「不乾淨」，會「污染」宗教場所。



峇里島最近為保護其聖地和峇里島的「文化完整性」，要對「不守規矩」的遊客處以罰款甚至監禁。旅遊局的規定要求到聖地的旅客舉止與着裝得體、繳付旅遊稅、由持牌的導遊陪同和遵守交通規則等。

印尼峇里島是旅遊勝地，世界各地的遊客紛紛前來度假。（Reuters）

峇里島旅遊局官方網站稱，禁止經期女性進入寺廟是因為經血會「使寺廟變得不潔淨」。旅遊局補充說，遊客應尊重當地習俗並「保持周圍環境的清潔」。

峇里省省長瓦揚·科斯特（Wayan Koster）在新聞發布會上說：「我們之前也發布過限制旅客的規定，但隨着情況的變化，我們需要調整……確保峇里島的旅遊業受尊重、可持續，並與當地價值觀相一致。」

2023年3月26日，印尼峇里島彰古（Canggu）有外國遊客在路上騎機車。（Getty Images）

英國《每日郵報》引述印尼報章《峇里島太陽》的報道說，旅遊工作組正在確保旅客遵守3月24日生效的新規定，並「立即嚴厲處理」那些「不守規矩」的遊客。目前尚不清楚旅遊局打算如何確定女性是否處於月經期，以阻止她進入寺廟。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

