特朗普想給全世界設規則？　巴西總統盧拉：行不通

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「對等關稅」引發全球批評潮。巴西總統盧拉（Lula da Silva）4月8日表示，全球貿易規則不能由一個國家說了算，特朗普的關稅政策違背了多邊主義原則，注定無法得逞。巴西將根據自身實際情況做出決策，有能力應對關稅帶來的衝擊。



據路透社和美國有線新聞網絡（CNN）巴西版報道，盧拉在聖保羅的一場活動中說：「我看到了特朗普的關稅政策。我不知道你們怎麼看，但我認為這是行不通的。」

2024年11月28日，巴西巴西利亞，圖為總統盧拉出席簽字儀式。（Reuters）

盧拉形容，特朗普大幅加徵關稅是試圖顛覆全球秩序，通過破壞多邊主義的政策「給世界定規矩」。

盧拉回顧了20世紀80年代美英領導人列根（Ronald Reagan）和戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）倡導自由貿易、反對保護主義的論述。

他說：「突然之間，有個人認為他能為世界上發生的所有事情制定規則。沒人能操控一艘超載的跨大西洋巨輪還像這樣隨意掌舵。這是行不通的。」

2025年4月7日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（不在此圖中）。（Reuters）

盧拉補充道，特朗普決定對其他國家和地區徵收「對等關稅」，忽視了一個多極世界的現實。「世界上有近200個國家，每個國家都想要主權，都希望有一個和諧的進程。如今，最重要的就是多邊主義。」

盧拉此前多次對特朗普的行為方式提出批評。他今年2月20日接受採訪時，直指特朗普想當「世界的皇帝」，並呼籲特朗普尊重其他國家的主權。

「他試圖干涉所有國家和所有公共政策。」盧拉敦促特朗普「認識到必須尊重每個國家的主權」。他重申，美國是巴西重要的商業夥伴，希望美國做出更多友好姿態，停止保護主義政策。

巴西國旗。（Getty Images）

美國貿易代表署（USTR）數據顯示，美國是巴西第二大貿易伙伴。兩國去年商品貿易總額達920億美元（約7,139億港元），其中美國對巴西的商品出口額為497億美元，進口額為423億美元。

特朗普上月宣布從3月12日起正式對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅。美國是巴西鋼鋁產品的主要出口市場，數據顯示，2024年巴西向美國出口了價值57億美元（約442億港元）的鋼鐵和鐵礦石等產品，以及價值2.67億美元（約20.7億港元）的鋁製品。

此前，巴西的鋼鐵和鋁出口在配額制度下享受部分豁免，一旦這一豁免被取消，將意味着巴西每年向美國出口的340萬噸鋼鐵面臨重稅。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

3月27日，盧拉在訪問日本時表示，特朗普加徵關稅的舉措將給美國經濟帶來風險，他誓言就美國對巴西鋼鐵徵收的關稅向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。

「這（加徵關稅）會提高商品價格，還可能引發他尚未意識到的通貨膨脹。保護主義對世界上任何一個國家都沒有好處。」盧拉在一場記者會上說，「我們有兩件事要做。一是向世界貿易組織上訴，我們會這麼做的；另一個是對美國產品徵收更高的關稅。我們不能只是保持沉默。」

特朗普2日簽署徵收「對等關稅」行政令，對巴西的稅率為10%。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，與巴西總統盧拉（Lula da Silva）會面後，兩人共同簽署並發表聯合聲明。（Reuters）

盧拉3日回應說，巴西將採取「一切必要措施」保護本國企業和工人。巴西國會2日通過一項經濟對等法案，授權政府採取措施應對美方貿易壁壘。巴西外交部發表聲明說，巴西將評估所有可能的行動，確保雙邊貿易的「對等性」，包括訴諸世貿組織。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）8日表示，「對等關稅」將按計劃於9日生效。格里爾稱，特朗普與其他國家就關稅問題進行的談判沒有具體時間表。特朗普已明確表示，近期不會實施關稅豁免。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

8日，由於特朗普的關稅政策引發恐慌，美股標普500指數和道瓊斯指數連續四個交易日下跌，其中標普500指數已跌至熊市邊緣。

截至當天收盤，道瓊斯指數下跌0.84%，一度從高位跌落2300點，報37645.59點。納斯達克指數下跌2.15%，報15267.91點。標普500指數逆轉了早盤4.1%的漲幅，收跌1.57%，報4982.77點，自去年4月以來首次收於5000點下方。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

