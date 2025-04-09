應對美國關稅？日媒：日本政府討論給國民派錢

在特朗普宣布向傳統盟友日本也徵收高額「對等關稅」後，日本政治經濟界瀰漫着一片悲觀情緒，首相石破茂更是將之稱為「國難」。據日本《產經新聞》4月9日報道，除了要求有關部門繼續與美國「溝通協調」之外，日本執政的自民黨、公明黨內部還出現了另一種聲音：啟動財政刺激措施，給國民直接「發錢」。



自民黨參議院幹事長松山政司在8日的記者會上強調：「為保護國民生活免受高關稅衝擊，必須採取突破常規的大膽政策。」他以實施現金補貼和減稅等方案為例子，明確表示「不應排除任何政策選項，必要時需考慮投入更多預算」。

目前執政的自民黨、公明黨內部已經在討論向國民統一發放3萬日圓（約1,606.3港元）以上的現金補貼方案。公明黨內甚至出現了要求最高10萬日圓（約5,354.3港元）補貼的聲音，該黨幹事長西田實仁在記者會上還表示「必須確保國內需求穩定」。

對這一對全體國民發放補貼的構想，日本媒體計算後認為需要數萬億日圓財源支撐，因此可能涉及到編制補充預算案的問題。日本自民黨總裁、首相石破茂此前已經將美國製造的此次關稅危機定性為「國難」，開始尋求在黨內黨外實現政治合作。

日本在野黨方面也要求政府採取大規模的經濟對策。除發放現金補貼這一措施外，日本國民民主黨黨首玉木雄一郎還在8日呼籲降低消費稅稅率，減少國民的消費壓力。

不過考慮到「錢從哪裏來」的問題，日本政府目前對編制補充預算案的態度十分謹慎，自民黨內部反對消費稅減稅的聲音也十分強烈。自民黨幹事長森山裕對減稅訴求提出異議，強調「必須確保社會保障體系財源的穩定」。因此從發放現金補貼到降低消費稅率在內的各種措施能否在日本落地，目前還都是未知數。

在外交方面，日本首相石破茂、財務大臣加藤勝信此前已經表示，對向美國實施報復性關稅持「謹慎態度」，也不會利用其持有的約1.27萬億美元美國國債作為籌碼，將會努力向美國說明日本對美國經濟的正面作用，爭取美國的「理解」。

但對日本能否靠與美國「溝通」就解決此次的關稅危機，以在野黨為代表的日本政界目前普遍表示質疑。日本維新會共同代表前原誠司質疑「僅靠指定談判負責人就能阻止追加關稅嗎」，立憲民主黨代表野田佳彥也批評7日晚間的日美首腦電話會談「只有30分鐘，根本無法傳達日方的立場，完全是作秀」。

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