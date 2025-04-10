特朗普關稅嚴重打擊跨境電商　Amazon中國賣家考慮提價或撤出美國

中國最大的電子商務協會負責人和多名賣家稱，由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）史無前例的高額關稅，在亞馬遜（Amazon）上銷售產品的中國公司正準備提高在美售價或退出美國市場。



路透社星期四（4月10日）報道，特朗普將對中國商品徵收的關稅從104%提高到125%，使兩國的高風險對抗升級。代表3000多名亞馬遜賣家的深圳跨境電子商務協會會長王馨說：「這不僅僅是一個稅收問題，而是整個成本結構完全被壓垮。」

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

王馨指出，關稅可能導致海關延誤和物流成本上升，任何人都很難在美國市場生存下去。「對於我們從事跨境電商業務的所有人來說，這確實是一個前所未有的打擊。」

她透露，一些賣家希望提高在美國的售價，而另一些賣家則想尋找新的市場。路透社採訪的五名深圳亞馬遜賣家中，三人稱將考慮提高對美國的出口價格，兩人計劃徹底退出美國市場。

2024年8月22日，圖為中國電商品牌Shein及Temu的標誌。（Reuters）

電子商務提供商SmartScout的數據顯示，亞馬遜約一半的賣家在中國，僅在深圳就有超過10萬亞馬遜賣家，年收入達353億美元（約2,740億港元）。中國也是Shein和Temu等其他大型電商平台的生產基地。據中國國務院數據，去年跨境電商進出口總額為3580億美元（約2.78萬億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

