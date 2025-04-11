引聯想？英媒：英國貿易大臣和國防參謀長同時訪華

據英國《衛報》和《泰晤士報》4月10日消息，英國政府知情人士透露，本週，英國商業及貿易部國務大臣艾禮遜（Douglas Alexander）和英國防參謀長拉達金（Tony Radakin）同時對中國進行了未公開訪問。其中，拉達金是近十年來首次訪華的英國國防參謀長。



中國國防部證實了拉達金訪華一事，稱雙方「就加強兩軍交流合作進行溝通」。

報道稱，在美國總統特朗普挑起全球貿易爭端之際，艾禮遜日前到訪北京，預計還將訪問海南和香港。不過，中英官方都沒有公開艾禮遜的此次中國之行。

一名英國政府消息人士稱，艾禮遜此行是事先計劃好的，與特朗普的關稅政策無關。英國商務部門回應說，艾禮遜此行旨在推廣英國出口，並將在中國國際消費品博覽會上發表演講。據介紹，第五屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南舉辦。

在艾禮遜訪華期間，拉達金也對中國進行了未經宣佈的訪問。據中國國防部網站消息，4月9日，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立同來華訪問的英國國防參謀長拉達金舉行會談，雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍交流合作進行溝通。

10日，拉達金在社交媒體X平台發文表示，中英雙方「一致認為，在一個動盪不安的世界裏，兩國必須發揮作為具有全球利益的負責任大國的作用，同時思考了軍事間交流溝通的重要性」。

英國政府消息人士稱，與中國保持密切的軍事溝通，並就「印太地區」和平的重要性進行「堅定對話」，符合英國的利益。

《衛報》稱，拉達金是自2015年以來首次訪華的英國國防參謀長。當時，中英關係正處於「黃金時代」，時任英國國防參謀長尼古拉斯·霍頓訪問中國，此前三艘中國海軍軍艦訪問了朴次茅斯港。

但此後，英國政府反覆操弄涉港問題，並跟隨美國打壓中企，導致兩國關係持續惡化。

英國首相斯塔默領導的工黨政府，自去年上任以來一直尋求中英關係和解。此前，英國外交大臣戴維·拉米、財政大臣雷切爾·里夫斯已相繼到訪中國。

據中國外交部網站消息，今年1月，里夫斯在訪華期間表示，英中時隔近6年重啟經濟財金對話意義重大。英方重視發展對華關係，願同中方加強坦誠對話和互利互惠合作，促進各自國家經濟發展。