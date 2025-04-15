公帑過奢華生活？尹錫悅搬家被揭檜木浴缸11萬元　貓爬架竟值這價

韓國前總統尹錫悅周五（11日）下午搬離首爾龍山區的總統官邸，啟程返回位於瑞草區的私宅，期間，傳媒拍到部份貓爬架被裝入貨車。韓媒引述消息稱，其中一件貓爬架價值500萬韓圜（約2.7萬港元），另外官邸浴室內還安裝了2000萬韓圜（約11萬港元）的頂級檜木浴缸，而這些支出都由納稅人「埋單」。



根據《韓民族日報》，尹錫悅與夫人金建希共飼養5隻貓和6隻狗，兩人被爆2022年總統官邸遷至首爾漢南洞時，使用國家預算購置價值500萬韓圜的貓爬架，浴室中還安裝了僅材料費就高達2000萬韓圜的頂級檜木浴缸。

一位熟知2022年5月官邸施工情況的相關人士於13日向本報透露：「當時21Gram公司向行政安全部提交的合約明細中，包含一件價值500萬韓圜的貓爬架，此次被拍到的極可能就是其中一部份。」報道指，21Gram是一家曾為金建希提供贊助的室內裝修公司，以非公開方式承攬總統官邸工程。

報道指，由於總統室自有的預算無法負擔搬遷費用，因此大部份支出由行政安全部的預備金（約13億韓圜）及轉用預算（約20億韓圜）來彌補。

報道並引述國會行政安全委員會相關人士稱：「此前因預算不足而動用行政安全部預算已引發爭議，沒想到購置寵物遊樂設施的費用居然也來自公款。」

韓國總統尹錫悅與妻子金建希昔日接待英國威廉王子夫婦。（GettyImages）

根據韓國憲法，尹錫悅夫婦若把以預算購買的貓爬架私自拆卸並帶往瑞草洞私宅，可能構成挪用公款罪。

報道還提到，與之相反，前總統文在寅在卸任前透過公開財產明確表示，5年任期內，其夫婦二人在官邸的所有生活開銷、餐費及衣物費等均由個人承擔。當時青瓦台也曾特別說明：「連官邸所養寵物的飼料費都未動用公款，而是自費支付。」

文在寅2022年11月卸任時將朝鮮贈送的兩隻豐山犬歸還國家時，國民力量黨黨鞭權性東曾諷刺稱：「只是因為得不到國家補貼，就捨不得出錢買飼料，實在小器。」