習近平據報也出席　俄羅斯邀請莫迪參加5月9日勝利日閱兵儀式

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）的外交事務助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周四（17日）表示，莫斯科已向印度總理莫迪（Narendra Modi）發出出席5月9日勝利日閱兵儀式的邀請。



烏沙科夫在回答相關問題時表示：「莫迪總理已收到邀請，但我們還暫未收到他的回覆。」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫此前向記者表示，俄羅斯已邀請20多個國家的領導人出席勝利日閱兵儀式。

俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）2月表示，中國國家主席習近平接受俄羅斯邀請，5月將在莫斯科出席衛國戰爭勝利日慶祝活動，習近平亦已經邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在9月訪華，出席中國的二戰結束紀念日。

5月9日勝利日是俄羅斯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日，而今年正值二戰結束80周年。