王毅晤伊朗外長談核問題　稱支持政治外交解決、反對非法單邊制裁

美國與伊朗就核協謝重啟會談之際，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）4月23日在北京與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。王毅強調，中方致力於伊朗核問題的政治外交解決，反對動輒訴諸武力和非法單邊制裁，中方尊重伊朗和平利用核能的權利，支持伊朗與包括美國在內各方開展對話，通過協商談判維護正當合法權益。



圖為2025年4月23日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）訪問北京，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。（中國外交部圖片）

圖為2025年4月23日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）訪問北京，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。（中國外交部圖片）

王毅表示，發展中伊關係是雙方共同的戰略選擇。近年中伊在相互支持中深化政治互信，在務實合作中拉緊利益聯結，在應對單邊霸凌的鬥爭中團結協作，中伊關係的戰略成色更加突出。

王毅：美國濫施關稅盡失人心 國際社會更需團結一致

他表示，當今世界亂象頻生，美國濫施關稅盡失人心，自我孤立於國際社會。國際社會比任何時候都需要團結一致堅持多邊主義，維護國際關係基本準則。中方願同伊方一道，不斷鞏固各領域友好合作，深化在國際和地區事務中的協調配合。

阿拉格齊表示，伊方高度重視發展對華關係，面對美國濫施關稅、大搞霸凌，伊方將繼續同中方堅定相互支持，共同反對單邊主義、霸權主義，共同維護多邊主義。他又讚揚中方在推動伊朗核問題政治外交解決上發揮的重要積極作用，願同中方保持密切溝通協調。