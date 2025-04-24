英國王室｜路易王子7歲生日打破傳統　與媽媽凱特童年照「撞臉」

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的小兒子路易王子（Prince Louis）4月23日生日，年滿7歲，肯辛頓宮（Kensington Palace）公開一段影片。由於開始換牙，在影片中，路易小王子缺了門牙，卻無礙他笑容滿面。



根據推文，這段影片由攝影師Josh Shinner掌鏡。與以往不同，路易王子這次不再穿着短褲，而是身穿牛仔長褲、墨綠色針織衫與格紋襯衫。影片中，路易跑向鏡頭，還發聲問：「我可以從這裏跳過去嗎？」

有王室粉絲發現，路易跟凱特小時後長得幾乎一模一樣：

路易小王子出生於2018年4月23日，是英國王位第4順位繼承人。他與哥哥喬治王子（Prince George）、姐姐夏洛特公主（Princess Charlotte）一同就讀私立的Lambrook學校，和父母住在溫莎（Windsor）家庭花園（Home Park）的皇家豪邸阿德萊德大宅（Adelaide Cottage）。