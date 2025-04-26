美伊第三輪核問題談判結束　伊外長：仍存分歧惟對談判進程感滿意

伊朗與美國代表4月26日在阿曼展開第三輪核問題間接談判，兩國專家組稍早已先進行間接會議，尋求為核協議制定框架。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與美國總統中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），再透過阿曼的調解人員進行約6小時間接會談。阿拉格齊會後表示，雙方仍有分歧，但談判進度令人滿意。美國高級官員則表示，談判積極且富有成效。



路透社報道，阿曼外交部長巴德爾（Badr bin Hamad al-Busaidi）透露，美伊新輪會談將於下週繼續進行，另一場「高層會議」暫定5月3日舉行。

2025年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）抵達阿曼，準備與美國進行談判。（Reuters）

路透社引述伊朗國家電視台稱，專家級談判已進入細節和磋商各自要求的階段；另有伊朗官員透露，專家組談判非常「困難、複雜及認真」。

阿拉格齊同日表示，與美國核談判的進程和進度令人滿意，並補充指，雙方在本輪談判中表現出嚴肅和堅決的態度。

他強調，雙方雖在主要問題和細節上仍然存在分歧，但對談判成功仍然持謹慎樂觀態度

美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

路透社引述美國官員稱，美伊在達成協議方面取得了進展，並並補充說雙方同意很快在歐洲再次會晤。